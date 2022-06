10 Révolutionnaires Maisons en Kit Abordables!!!

Son bois grisé et poli s’accorde parfaitement aux falaises arides du décor.

L’habitation, surélevée et de formes modestes, et à la fois accessible et conviviale, tout en ayant toute l’élégance et le cachet des habitations contemporaines aux lignes épurées. Mais le plus remarquable dans ce projet est son accessibilité! Grâce à sa conception en kit, ce projet devient une maison est très économique et à la portée de chacun!

Une prouesse rendue possible grâce au choix du bois comme matériau de construction.