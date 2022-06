10 Meubles Ingénieux pour Ordinateur!!!

Dans notre société contemporaine, l'ordinateur tient une place centrale au sein du quotidien. Outil de travail, de loisirs et de sociabilité, il prend de plus en plus une place prépondérante au sein du foyer.

Bien aménager son coin informatique n'est plus une question de faire un petit peu de place dans le bureau, car l'ordinateur a dépassé désormais sa simple fonction bureautique. Il doit être aisément accessible tout en évitant d'encombrer l'espace, et bien souvent, doit être accompagné de rangements et d'étagères afin de pouvoir ranger tous nos périphériques: claviers, imprimantes, scanners, etc…