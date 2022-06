10 NOUVELLES Couleurs pour Chambre d'Enfants!

Cette belle chambre joue sur les couleurs gris-bleu et sur l'usage du bois. De petites touches de jaune ont été choisies afin de venir apporter une petite note de contraste. L'accent a été mis sur des objets de récup d'inspiration industrielle, et sur le choix d'objets en bois patinés et usés.

Mais l'élément le plus intéressant à retenir ici est surtout la séparation de l'espace jour et de l'espace nuit, définis par deux couleurs différentes appliquées sur le mur : un gris bleuté clair, et un bleu plus franc.

De quoi faciliter l'endormissement en créant psychologiquement une séparation entre le temps du jeu et de l'apprentissage et le moment de se reposer.