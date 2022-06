L'incroyable Transformation d'une Grange en Maison Familiale.!!

Dans ce livre d'idées, nous allons vous guider sur les différentes étapes à suivre pour réussir la rénovation d'une vieille grange en maison de campagne. Pour ceux qui possède une grange en pleine campagne, ce projet ambitieux paraît souvent trop compliqué et trop coûteux à réaliser. Homify vous montre aujourd'hui que ce rêve peut être plus facile que vous le pensez. Compte tenu de l'état très vétuste de la plupart des granges, il est tout de même important de faire appel à l'avis d'experts et de se souvenir de ces règles simples :

- Définir dès le début le style du nouveau design intérieur.

- Renseignez-vous sur toutes les autorisations nécessaires et les permis de constructions requis.

- Étudiez comment rénover les matériaux d'origine.

- Créez une harmonie antre l'ancien et le moderne.

Laissez – vous inspirer par les conseils de nos experts et découvrez dans ce livre d'idées comment transformer une ancienne grange en une maison de campagne confortable et pleine de charme.