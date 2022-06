Une Rénovation Absolument HALLUCINANTE.!!

La structure de l'appartement est on ne peut plus classique. Un long couloir ouvre l'accès à différentes pièces depuis con côté droite et son côté gauche. Ce design très ordinaire n'enlève rien au potentiel d'aménagement de ce vieil espace.

L'appartement a néanmoins besoin d'une modernisation imminente. Les couleurs sur les murs et le carrelage au sol sont démodés. L'intérieur a été mal entretenu, il n'y a pas suffisamment de lumière et l'atmosphère est davantage pesante qu'agréable. Nous doutons que quiconque pourrait se détendre dans un environnement aussi désordonné et négligé.