Lampes originales pour l'éclairage du salon

Cette première lampe suspendue possède clairement un style inattendue et surprend agréablement. Nommée « Gueule de loup » au vue de sa forme évoquant l'animal, cette lampe apporte un côté ludique et amusant à cette pièce. Florence Doléac donne ici une réponse humoristique et un brin poétique aux éclairage ternes et communs que nous retrouvons d'un intérieur à un autre, permettant à notre imaginaire d'être exalté.