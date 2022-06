Une chambre pour les enfants amateurs d'animaux

​Quoi de plus réconfortant et amusant que des animaux en peluche? Ici, ce design Bibib & Co, dirigé par la belge Olivia Schoorens, réinvente le classique des jouets pour enfant en fabriquant des trophées de chasse en peluche qui rassemblent une variété de tête d'animaux exotiques et majestueux. Cette décoration pour le moins unique, qui nous rappelle les décors des vieux salons anglais, est mise en valeur par une décoration intérieur aux accents vintage qui suggère l'exotisme et le voyage : on a presque l'impression d'être dans un roman de Sherlock Holmes ou de Miss Marple. Ainsi, les vielles malles, le lit en fer forgé, le tapis tissé et les couleurs douces et neutres créent un environnement unique qui fera assurément rêver vos explorateurs en herbe.