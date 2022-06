On le sait, les tables rondes sont d’une efficacité redoutable lors de négociations. En plus de laisser de l’espace pour tout le monde, elles sont extrêmement conviviales. Ce n’est donc pas une surprise de les retrouver également dans les salons, salles à manger et cuisines : c’est un classique indémodable. Qu’elle soit en plastique, en pierre ou en bois sculpté, notre devise pourrait être : si c’est rond, c’est bon ! On vous présente aujourd’hui quelques uns de nos modèles préférés.