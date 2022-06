10 Maisons pour 10 Caractères Différents.!!

Vous vous considérez comme un perfectionniste et aimez la rigueur. Vous apportez un soin particulier à la géométrie, et aimez bien les lignes droites et les angles nets. Cette maison est un exemple criant de ce qui conviendrait exactement à votre tempérament : elle offre une certaine rigidité qui ne laisse pas de place à l’inattendu, et l’on peut supposer qu’elle est d’autant plus facile à meubler. Pour autant, ces formes sont très modernes et votre maison est à la pointe en matière d’élégance. Profitez de matériaux naturellement dégradables pour vous créer un petit espace au sein duquel vous vous sentirez bien !