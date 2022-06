Pas de Panique! 7 imperfections Domestiques qui ne sont pas si Graves!

Vous avez un animal à quatre pattes et vous l’adorez ? Vous le laissez prendre place sur votre canapé en parfait membre de votre famille ? Alors vous trouvez certainement régulièrement des poils qui trainent sur votre canapé et parfois qui volent sur votre parquet… C’est tout à fait logique ! Ici encore, pas de panique : brossez votre animal régulièrement surtout au printemps et en automne quand leur fourrure se renouvelle plus intensivement, investissez dans une brosse autocollante pour votre canapé et passez l’aspirateur régulièrement. S’il reste quelques poils, ce n’est pas très grave. Et vous pouvez aussi investir dans une petite maison bien douillette et rien que pour lui. Il adorera certainement !

Le moment où vous devez vous inquiéter : quelques poils qui volent, ce n’est pas grave, mais cela le devient si ils s’amoncellent un peu partout et atterrissent même dans vos assiettes. Un grand ménage s’impose !