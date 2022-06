Une Rénovation absolument Magnifique !!

La triste façade solitaire de l'image antérieure s'est convertie en quelque chose de nouveau, original et différent. Une nouvelle maison naît des murs pré-existants. Les deux volumes, comme nous l’avons déjà mentionner, se croisent transversalement. L'un bas et clair, parallèle à la rue, est la construction ancienne rénovée et héberge les lieux sociaux et une salle à manger, la cuisine et une salle de bain (dans son lieu original mais avec une nouvelle empreinte).

L'autre volume est perpendiculaire à la rue, il est peint d’un ton plus obscur, qui le fait plus svelte et il a été construit dans l'espace vacant d'une remise en plein air; aujourd'hui il contient des remises couvertes et une terrasse avec barbecue en rez-de-chaussée. Les chambres à coucher sont à l’étage. Il est facile de tirer parti d’un espace large comme cela en maniant convenablement les proportions, les hauteurs, les ouvertures, et les matériaux.