Une Maison Familiale Révolutionnaire

La forme de la maison est allongée et linéaire sur tout le long du terrain. Malgré son caractère modulaire et sa construction rapide, cette maison donne une grande attention au détail.

La maison rend possible à la fois une grande intimité et l’ouverture de plusieurs espaces sur l'extérieur. En commençant par l'extérieur il est possible d'entrevoir l'atmosphère intérieure qui exhale sérénité et harmonie.