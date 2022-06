Fenêtres en folie : toutes les formes, toutes les tailles

Voici maintenant une variation artistique du vitrail, à la fois par son design et sa construction. Le verre lui-même est à la fois moderne et surprenant, donnant à la pièce une aura de sérénité tout en restant résolument contemporaine. En l’utilisant au plafond ou pour une lampe, ce genre de verre devient une pièce d’art architectural. On voit comment cette addition originale peut transformer une cave ou un grenier en une pièce moderne et artistique, transpersée de lumière.