Petit Appartement: Astuces pour Aménager chaque Pièce.!!

Une petite cuisine bien aménagée dans un espace exigu, c'est possible, comme on le voit dans cette photo de Juliana Zanetti.

Cette cuisine exploite la longueur : au long d'un mur on y trouve la partie lavage, la zone de cuisson et du côté opposé, pour diviser la zone séjour de la cuisine, on y trouve le réfrigérateur et un maximum de rangements plus une petite table pour des petits déjeuner rapides. Le principe ? Exploiter toute la hauteur et la longueur pour stocker et ranger les outils.