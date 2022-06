Bibliothèques au design époustouflant

Cet article est consacré aux bibliothèques car elles-aussi évoluent au fil du temps. Leurs formes, couleurs, matériaux et même fonctions changent: voici donc pourquoi nous souhaitions traiter de ce sujet. Les bibliothèques et étagères sont devenues de véritables éléments design au sein de nos maisons. L'hiver pointant le bout de son nez, il est ainsi aisé de nous imaginer dans le salon, allongé sur notre cher et tendre canapé, près de la cheminée, à lire des œuvres de nos écrivains préférés. Pourquoi ne pas se plonger dans les pages d'un roman de Márquez, une aventure de Hemingway ou une description détaillée de Dostoïevski. Les livres se doivent de voyager de main en main, d'être transmis, mais une place leur est particulièrement réservée: la bibliothèque.

Une gigantesque bibliothèque accueillant un nombre incalculable de livres et gardant précieusement nos romans les plus délicats recueillis au fil des années, fait toujours son effet et cela même avec l’avènement des e-books. Il est vrai que le différend entre les e-books et livres en papier est aujourd'hui plus vivant que jamais. Nous en convenons, il est parfois logique d'économiser un peu d'espace, mais de réduire l'ensemble de notre bibliothèque à un instrument numérique semble absurde. Une bibliothèque ruisselle de trésors, des biens personnels ayant une histoire: non pas celle racontée dans leurs pages, mais une histoire toute autre nous concernant. Les bibliothèques abritent ainsi des pans de nos vies, reflétant des traits de notre personnalité. En effet, nos chefs d’œuvres préférés peuvent en dire long sur la personne que nous sommes. Il existe mille et une raisons pour lesquelles nous continuons à aimer le papier à l'heure ou le virtuel a pris le dessus : nous apprécions l'odeur du papier, les signes du vieillissement sur les pages, l'histoire de ces objets physiques. Bien évidemment , cela ne veut pas dire qu’il faut bannir les avancées technologiques et jeter l’opprobre sur ces nouveaux moyens de partage de l'information. Les e-reader sont d'excellents outils fort appréciables lors de nos voyages par exemple. Sur une tablette, nous avons accès à des centaines de livres, ce qui est tout simplement fantastique car cela nous permet de voyager léger ! Ignorer complètement la technologie est stupide.

Comme dit précédemment, les grandes bibliothèques ont toujours fière allure mais les petites aussi et nos experts homify comptent bien vous le démontrer à travers cet article. Restez donc allongé sur votre canapé et admirez cet aperçu des bibliothèques design que nous vous avons spécialement concocté. Vous vous apercevrez que la bibliothèque, en plus de remplir sa fonction, c'est-à dire accueillir des livres, est également hôte de nombreux autres objets. Ainsi, la bibliothèque est devenue une vitrine de nos goûts: nous y apposons nos photos de vacances en famille, nos médailles sportives, des objets ayant une valeur symbolique. La bibliothèque est un recueil de souvenirs qui nous sont chers en d'autres termes.