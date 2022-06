10 Astuces pour Remettre à Neuf votre Salle de Bain en 5 Minutes.!!

Vous en avez assez de votre salle de bain désuète et rustique, et souhaiteriez profiter d’un espace plus moderne dans lequel il serait bon de passer des heures à se pomponner ? Pour faire cela, des solutions simples existent, qui ne nécessitent pas un coût à rallonge et ne consistent pas à détruire entièrement votre salle de bain pour la reconstruire. Vous pourriez notamment faire en sorte d’installer un éclairage plus approprié, qui ne nécessite pas de travaux mais modernise incontestablement votre pièce préférée. Ici, les néons sont ajustés directement au miroir et diffusent une lumière tamisée et qui donne au teint un aspect resplendissant.