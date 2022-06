Chambre d’enfant : les dernières tendances

Décorer une chambre d’enfant n’est pas une mince affaire. Cela peut se révéler d’autant plus difficile si vous choisissez d’inclure votre bout de chou dans le processus : étant donné que c’est la pièce dans laquelle ils vont vivre, il semble normal qu’ils aient voix au chapitre, tout en respectant la vision d’ensemble que nous avons de notre décoration. Laissez-les choisir avec vous couleurs, matériaux, textures, meubles : cela les responsabilisera, leur montrant le temps et l’énergie qu’il faut pour décorer une pièce et avec un peu de chance, ils prendront un peu plus soin de leur espace. Aujourd’hui, nous vous présentons les toutes dernières tendances pour chambre d’enfant. Ludiques et amusantes, elles vous aideront peut-être à trouver un terrain d’entente avec votre enfant.

Eclaboussures Enregistrer Play Room Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design Qu’est-ce qui est plus amusant pour les enfants que de jouer avec la peinture et d’expérimenter avec les couleurs – jusqu’à bien souvent en mettre partout ? C’est un fait, donnez un pinceau à un enfant et on vous garantit que vous l’amuserez pendant des heures et des heures. Cependant, si vous voulez éviter que leurs premiers exploits de mini-Picasso finissent sur vos murs, vous pouvez opter pour la solution de notre experte Roselind Wilson et ajouter de fausses éclaboussures de peintures éclatantes sur les murs pour un effet ludique, surprenant et très original. Et on ne sait jamais, avec cet élément créatif dans leur chambre, peut-être que votre enfant se lancera dans l’art contemporain !

Ciel étoilé Enregistrer KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in Green Cuckooland Cuckooland Vivre en ville a plein d’avantages, mais malheureusement les étoiles ne seront jamais aussi lumineuses qu’à la campagne. Si votre enfant adore passer du temps à l’extérieur mais que vous ne pouvez pas l’emmener camper aussi souvent qu’il aimerait, pourquoi ne pas lui offrir cette expérience directement dans sa chambre ? Ce magnifique petit lit ressemble à s’y méprendre à une tente et réveillera à coup sûr l’explorateur qui sommeille en lui. Et si normalement, le mettre au lit est un challenge, vous serez agréablement surpris de voir qu’ici, ce moment tant redouté devient une partie de plaisir. Plein de surprises, ce meuble abrite également des ampoules sur son toit, pour que votre enfant ait (presque) l’impression de dormir à la belle étoile.

Superhéros Enregistrer Kid's Room Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design Fonctionnels et décoratifs, les stickers muraux sont l’une des tendances fortes de cette année. Les enfants changent très vite d’avis : il n’est donc pas étonnant de les entendre dire que Batman est leur personnage préféré une semaine, puis que c’est Spiderman la semaine d’après. Pour toujours être à la page, on vous conseille ces stickers muraux, facile à mettre et facile à enlever. On aime particulièrement qu’ils ne laissent aucune trace : pas d’inquiétude donc pour vos murs fraîchement peints.

La jungle Enregistrer Kid's room Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio Les papiers peints sont une façon simple et efficace de décorer les murs : cette version contemporaine aux rayures vertes et bleues n’est pas sans rappeler une forêt sauvage. Ce revêtement mural abstrait laissera à coup sûr leur imagination divaguer dans tous les sens. Bon à savoir, le vert est une couleur qui calme, parfaite pour une chambre, donc. Si vous manquez d’espace et que vous souhaitez que votre enfant étudie et joue dans la même pièce, ajouter de la texture et des motifs est une très bonne façon d’égailler la pièce. Ce papier peint créé un bon équilibre entre temps de repos et moment créatif.

Grandes filles Enregistrer Chalcot Crescent Living in Space Living in Space On se demande souvent si acheter un lit double pour son enfant est une bonne idée et si les avantages sont plus nombreux que pour un lit simple. L’adolescence arrivant à grands pas, il est fort possible que les pyjama parties soient de plus en plus fréquentes. Acheter un lit est un investissement sur le long terme, veillez donc à la qualité du matelas, qui durera des dizaines d’années. Et pour un effet design, choisissez un cadre de lit blanc, pour pouvoir l’adapter facilement à tous les styles de décoration.