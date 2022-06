Une Époustouflante Maison Conteneur de 185 m².!!

Dans ce livre d'idées, nous vous présentons aujourd'hui une grande maison-conteneur construite en Arizona. C'est la première de ce type dans cette région américaine et sa grandeur a susciter une curiosité de la part de la population sans précédent. Elle a été construite à partir de six conteneurs différents et elle mesure environ environ 185 mètres carrés.

La maison-conteneur se trouve à Flagstaff, une superbe ville traditionnelle américaine. La nouvelle maison de deux étages, avec son grand salon et sa salle à manger ouverte, ses deux chambres, ses deux salles de bains, ses deux bureaux, sa cuisine complète, sa serre et ses quelques terrasses ne s'est pas exactement fondue dans le paysage traditionnel de cette ville universitaire. Mais ceci n'est pas une forcément une mauvaise chose car au lieu d'être méprisée pour son originalité, elle est a été acceptée par la communauté et est considérée comme un véritable triomphe architectural.

La maison-conteneur est chauffée en hiver grâce à un système de chauffage au sol et ce sont les brises naturelles de la montagne qui la rafraîchissent en été. En outre, c'est une propriété vraiment écologique: elle stocke l'énergie solaire et récolte l'eau de pluie et la neige afin d'être auto-suffisante.

Regardons de plus près ce projet épatant!