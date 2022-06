Le Plus Beau Conteneur du Monde.!!

Selon l'un des pères fondateurs des États-Unis, Thomas Jefferson, «Tous les hommes sont créés égaux» et comptent parmi leurs droits la vie, la liberté et la recherche du bonheur . Ce bonheur se révèle aussi à travers le rythme de la vie quotidienne chez soi. C'est pourquoi les différents maisons reflètent les goûts, les styles et les budgets de ceux qui les construisent. Une maison doit refléter la personnalité de son propriétaire, ainsi de alors que le marché de l'immobilier explose, de nouveaux concepts d'habitats, soit plus innovants soit plus abordables, émergent. Les maisons-conteneurs sont un de ses nouveaux types de logements modernes.

Aujourd'hui, homify 360 vous présente un des projets de maisons-conteneurs le plus accompli et le plus sophistiqué. Suivez-nous jusqu'en Irlande du Nord afin de découvrir la maison Grillagh Water, un projet du bureau d'architectes Patrick Bradley Architects. Le projet tire son nom de la rivière Grillagh qui se trouve à proximité de cet emplacement. La maison-conteneur a d'ailleurs été construite afin d'offrir une vue sur la rivière, ainsi que sur les collines environnantes et les montagnes plus lointaines.

La particularité de cette maison est qu'elle est entièrement faite de 4 conteneurs d'expédition. Elle fait contredit donc l'idée répandue qu'une maison moderne n'est pas un projet accessible à tous. Laissez homify vous emmener à la découverte de ce projet fascinant.