Une Maison Familiale SPECTACULAIRE.!!

Si vous pensiez que l'architecture des maisons de campagne était réservée à des habitations situées loin des villes, vous vous trompiez ! En pleine ville aussi vous pouvez vous faire construire une maison de campagne. Et le projet que nous vous présentons aujourd'hui en est le témoin? Une magnifique résidence secondaire qui est le fruit du travail de nos experts architectes mexicains du cabinet d'architecte Talles Luis Esquinca basé à Guadalajara au Mexique. Avec ses 1100 mètres carrées implantés sur une superficie de 1370 mètres carrés, cette maison s'inscrit dans la lignée des plus belles villégiatures avec une architecture qui allie le classique et la modernité. En réutilisant les codes de l'identité architecturale coloniale, la maison s'ouvre sur un patio qui fait office de vestibule et répartit la distribution des pièces. En avant pour la visite !