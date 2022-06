La Transformation Ahurissante d'un 30m²

Avant même que les travaux aient commencé, on remarque que le studio a été mal entretenu et négligé. Le carrelage au mur est démodé et l'espace disponible est effectivement très limité. Un challenge pour les architectes d'intérieur qui doivent réunir une cuisine, un salon et une chambre à coucher dans ce petit espace. Travailler avec seulement 30 mètres carrés est effectivement un challenge !