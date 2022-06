Une Maison Familiale de Rêve.!!

À travers ce livre d'idées, nous allons vous faire découvrir un projet ultra moderne à l'esthétique impeccable dans une région paradisiaque d'Espagne: la Costa Brava. La Costa Brava est le nom donné à la côte catalane qui se situe à l'est de l'Espagne et qui s'étend sur la mer méditerranée. Elle commence à Sa Palomera et se termine à la frontière française au niveau de la ville de Portbou. Ce petit paradis mesure environ 214 km. La Costa Brava est célèbre pour ses paysages de côte idylliques et son tourisme estival. La Costa Brava attire de grands entrepreneurs et de plus en plus de particuliers aisés qui y font construire de superbes demeures. La maison ci-dessous se situe à Tossa de Mar. Cette maison gigantesque mesure environ 2000m2. Elle est d'une élégance et d'un confort irréprochable.

Homify vous invite aujourd'hui à admirer les superbes plans de cette villa espagnole hors du commun.