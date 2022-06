De l'apéro au dessert : les ustensiles de cuisine

​ Nous parlions des fourchettes et autres couteaux, mais nous arrivons maintenant au plus important, l'assiette ! Voici donc les assiettes « angle », originalités créées par Benjamin Rousse Design. En faïence blanche ou en porcelaine, ces assiettes doivent leur originalité à leur design géométrique. Ainsi dans cette série, Benjamin Rousse nous propose des assiettes à angles obtus ou aigus pour le dessert et l'entrée et des assiettes à angle plat pour le plat de résistance, prenant ainsi en compte l'aspect ergonomique de ces objets. Il est ainsi plus simple de les prendre en main et de les laver et leurs formes inhabituelles laissent de la place sur la table pour disposer vos verres et autres plats. De belles alternatives à nos assiettes rondes traditionnelles !