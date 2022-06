Décoration noire : mythe et réalité!

​Le noir est l'obscurité sombre et si, comme Patti Smith le dit la nuit appartient aux amants, « The night belongs to lovers » alors il est possible que le noir soit tout aussi romantique qu'une autre couleur. Une chambre avec un mur noir peut sembler être une extravagance, mais une extravagance très sexy. Cette chambre a adopté un style sauvage, élégant et glamour et cela aux différents présent à savoir le mur noir, la tête de lite et la lampe de la même couleur et ces touche de dorée qui viennent sublimer l'ensemble en créant une ambiance intimiste parfaite pour un couple.