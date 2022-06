homify 360° : Centre culturel Les Quinconces

​Notre tour se termine au centre du projet, dans l'espace extérieur coincé entre le multiplex et la salle de spectacle. Ce lieu devient le cadre pour un nouvel espace social urbain grâce, entre autres, à un mobilier intégré qui invite à s'asseoir et prendre une pause et aux jeux d'éclairage qui rendent cet espace accueillant, jour et nuit. Prenons un moment pour observer une dernière fois le travail de façade des architectes. À gauche, l'effet de flottement des salles de projection du multiplex est tout à fait réussi. Une surface de tiges métalliques, fines mais compactes, donne en effet une impression massive, semblable au mur de pierres claires de la façade principale, qui n'est démentie que par une image fantomatique des fenêtres qu'elle cache. À droite, un volume en porte-à-faux, d'un rouge précieux et éclatant, désigne une extension du foyer du théâtre où les spectateurs peuvent se détendre et boire un verre durant l'entracte.

En conclusion, nous nous devons d'applaudir l'excellence du travail des architectes Jean-François Renaud et Éric Babin. Ce projet, qui s'inscrit dans un portfolio de projets résidentiels et institutionnels étonnants, est la preuve que l'architecture contemporaine française n'a rien à envier à ses homologues étrangers.