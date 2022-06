6 Mini-piscines pour TOUS !!

Cette mini-piscine peut être trouvée dans le désert du Mojave, au sud de la Californie et propose aux gens de passage une pause bien méritée et une bonne occasion de se débarrasser de la poussière et du stress de voyage. Ce projet de piscine sociale est signé Alfredo Barsuglia, un artiste minimaliste et a été conçu en collaboration avec le MAK Center for Art and Architecture. Son emplacement précis est tenu secret mais sachez que si vous parvenez à la trouver, vous pourrez vous prélasser dans un cadre absolument idyllique.