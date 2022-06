Des meubles tout en courbes

Etagère

Fixer une étagère au mur peut s’avérer être un petit challenge pour certains d’entre nous. Il faut calculer l’espace, s’assurer que les planches soient droites, percer des trous… Et si on veut changer l’espace entre deux planches en cours de route, on peut être sûr qu’on va s’arracher les cheveux. Le designer de cette étagère a pensé à nous en créant ce meuble qui change radicalement la donne. Soutenues avec un système de cordes, les planches montent et descendent facilement et apportent un air nouveau au système d’étagère avec leurs tailles différentes et leurs courbes appétissantes.