Une Maison Totalement Contemporaine.!!

Cette chambre se situe au sein de l’extension couleur terracotta. Plus précisément au deuxième niveau. Elle offre une vue incroyable sur les environs et la fameuse vallée du Douro. Son style est simple : murs blancs, sol en parquet de bois, et quelques touches de couleur turquoise. Ici, on semble pouvoir se reposer et profiter de la nature environnante.

