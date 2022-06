7 matériaux incroyables pour transformer les murs !

Le revêtement des murs est aussi possible à l'extérieur, surtout avec l'usage des modèles à fibre de ciment eternit. Ce matériau original a l'avantage d'être anti-feu en raison de sa composition ( mélange cellulose de sable et de ciment ), tout en résistant à l'eau, au gel, aux moisissures, et aux insectes. L+R ARCHITECTURE nous propose donc ces panneaux pour doubler les murs extérieurs ( isolés ou non ) pour trois fois rien, car le coût de fibre de ciment eternit est l'équivalent d'un bardage en bois autoclave.