7 Jardins Zen super inspirants.!!

Tout le monde n’a pas l’espace et le budget pour créer des espaces extérieurs ultra sophistiqués avec des piscines, des bassins et des plantes terrestres et aquatiques. Vous avez un terrain de petite taille ? Un petit budget ? Il vous est tout à fait possible de créer un espace extérieur très relaxant à l’aide d’éléments décoratifs et de meubles très simples. Nous en avons la preuve ici avec ce petit coin détente en extérieur créé à partir de très peu de choses : à même le parterre ont été disposés des meubles de jardin en teck pour créer un petit salon très romantique. Pour y accéder, des pas japonais ont été placés. Pour une atmosphère plus intime et reposante, des plantes ont été placées dans de gros pots cubiques peints en rouge. Cela apporte de la couleur : du vert et du rouge pour obtenir une ambiance romantique très zen et reposante, et ce à moindres frais ! Pour d'autres astuces pour petits jardins, consultez cet article sur Comment créer un jardin sans jardin !