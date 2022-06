L'Incroyable Transformation de ce Jardin avec Piscine

Quand on vous disait que cette magnifique pergola avec quelque chose d'oriental ! La jolie petite lanterne blanche et son support en bois semble tout droit venue du Maroc et confirme le caractère terriblement sultanique de cet aménagement de jardin au doux parfum de voyage. Son mobilier brille par son confort, tandis que la présence de la jolie lanterne et d'une bougie sur la table offre la promesse de crépuscules et de nuits étoilées à l'air libre. On adore!