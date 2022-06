homify 360° : Maison minimaliste au Japon

​Comme mentionné précédemment, les services de cette extension ont été intégrés dans les alcôves afin de libérer l'espace central. Ainsi, un mobilier minimaliste en bois très clair s'accroche au paroi et fournit suffisamment d'espace pour travailler, entreposer livres et objets de décoration, et se détendre. En hauteur, de petits espaces accessibles grâce à une échelle permettent d'entreposer des objets plus volumineux ou, qui sait, d'aller s'asseoir pour lire un livre, isolé. Sur la photographie, à gauche, on aperçoit le corridor que relie l'extension à la maison et fait office de sas pour permettre aux occupants un moment de transition entre les espaces plus animés de la maison et ceux plus calmes de l'extension. Observons aussi un changement au niveau du plancher : un plateau de bois clair se distingue du revêtement de béton poli, créant une douce hiérarchie spatiale.