Une maison de campagne moderne en Espagne

Zoom sur une maison très particulière, située à Becerril de la Sierra, près de Madrid, et qui a attiré notre attention. En la voyant, mon coeur s’est un peu arrêté : comment ne pas succomber à son toit penché, qui descend presque jusqu’au sol, proposant une sorte de patio pour les chaudes journées d’été ? Comment ne pas être sensible à ses matériaux nobles, entre pierre et bois ? Nous vous présentons aujourd’hui une maison avec une esthétique originale, à la pointe de la technologie en termes d’efficacité énergétique et qui allie avec brio look rustique et allure résolument moderne. Coup de coeur.