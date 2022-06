10 Meubles TV Incroyablement Malins!!!

Ici, on est totalement dans un autre style. En effet, on a dans ce salon un meuble tv haut. Il ressemble davantage à une armoire. Avec divers rangements, il permet de ranger la box, le lecteur DVD et la console bien à l'abris de tous. Etant donné qu'il est très long, les propriétaires se sont même permis d'apporter leur petite touche personnel dans la décoration en y apposant un bouquet de fleurs et une lampe design ! On aime beaucoup la décoration de ce salon à la fois simple et chaleureux.