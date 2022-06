11 Petites Cuisines vraiment envoûtantes !

De même, ici, nous avons un rangement encore plus judicieux que le précédent ! Comme vous le voyez, il permet de dresser les lits contre le plafond dès que la journée commence, et d’accéder à un espace cuisine, qui possède des plaques et un lavabo. Ainsi, dès que votre journée débute, vous n’avez qu’à monter les lits et les ajuster au plafond, pour vous préparer le petit déjeuner qui vous fera attaquer la journée de bonne humeur ! Constatez comme le style est sobre, simple, et pourtant, radicalement efficace ! Le bois et cette simplicité rappellent tout à fait le style asiatique.