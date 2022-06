A la découverte de tabourets originaux!

​L'architecte Nicolas Douard nous offre ici sa création nommée le tabouret « trip » qui nous fait voyager à des kilomètres au vue de son design. En s'inspirant des fameuses bornes kilométriques, cet architecte propose à ses clients la destination de leur choix et donc des possibilités presque infinies. Les assises de ces tabourets sont disponibles en trois couleurs, bleue, orange et rouge. La fabrication de ces tabourets légers en polystyrène est partiellement réalisée en usine et le reste est artisanal.