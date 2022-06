7 objets légers comme l'air

​C'est littéralement un petit morceau de ciel que la designer et architecte de profession française Christine Bruniau vous offre pour votre intérieur. Pour sa collection de produits Nappe végétale, elle reprend en effet des photographies et des textures naturelles qu'elle imprime sur des voiles légers et des tissus agréables. Le résultat, spectaculaire, ajoutera une touche de lumière et d'azur dans votre logis, même par les jours de pluie. Et lorsque le temps est plus clément, pourquoi ne pas sortir cette nappe pour un pique-nique dans un parc ou à la campagne. Imaginez le portrait : ce carré de ciel bleu au milieu d'un paysage verdoyant, qui miroite la voûte céleste juste au-dessus de vos têtes. Une atmosphère surréelle et magique!