Une Maison au Charme Fantastique.!!

La tendance actuelle est à la rénovation de maisons anciennes afin de leur apporter plus de confort. En effet, tout en conservant les caractéristiques esthétiques de l’ancien, les maisons gagnent ainsi en personnalité et, avec le confort des espaces modernisés, deviennent un endroit parfait pour vivre. Avec ce homify 360°, nous partons ainsi à la découverte d’une de ces maisons complètement restaurées dans le nord du Portugal, à Vila Nova de Gaia. Les architectes de INSIDE ARQUITECTURA + DESIGN ont ici réalisé l’alliance parfaite de l’ancien et du moderne dans une maison devenue une habitation familiale parfaite… et avec jardin !

La maison compte en effet de larges espaces de vie au rez-de-chaussée avec l’entrée, la cuisine, une salle d’eau pour les invités, une salle de séjour et un bureau, tandis que l’étage accueille les espaces intimes : deux chambres, une salle de bains et deux suites chacune constituées d’un dressing, d’une chambre et d’une salle de bain. La maison occupe une surface totale de 246 mètres carrés. En outre, un espace au rez-de-jardin accueille les garages et la buanderie. En ce qui concerne le jardin, tout a été fait pour préserver au maximum les arbres préexistants tout en facilitant la circulation.