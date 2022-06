Avant/Après : La transformation d'une ruine en maison moderne !

On vous assure qu'il s'agit bien de la même maison que sur la photographie précédente, sans plaisanter ! La nouvelle façade est construite de façon a optimiser les mètres carrés au maximum. Grâce à un mur de béton, et une façade en brique reliés grâce à du métal noir produisant un contraste entre les textures et les couleurs des plus esthétiques. Les fenêtres à l'horizontale situées au dessus de la porte d'entrée permettent d'obtenir une plus grande intimité de la rue. L' architecte a également réussi à introduire un petit garage, comme demandé par les propriétaires. Chapeau l'artiste !