Top 5 des MEILLEURES idées utiles

Nous voilà dans une semaine pleine de projets surprenants ! Avril a ouvert la porte à un printemps tant attendu. Peut être d'ailleurs que cette période de l'année est la meilleure pour planifier une restructuration de votre maison, pour jouir de l'été dans un espace transfiguré. Voici donc, comme chaque semaine notre classement des articles les plus lus de la semaine ! Et comme à Homify on est internationaux, on vous a concocté un voyage dans le monde de la déco italienne ! Nous espérons que ce top 5 vous inspirera pour insuffler une touche de changement dans votre cuisine ou votre salle de bain ! L'été sera caldissimo…