Bien Décorer sa Chambre: 6 Erreurs à Éviter!

Les maisons modernes ne peuvent pas échapper au monde électronique. Nous utilisons des gadgets et des appareils partout et tout le temps. Ce problème est plus important lorsque nous avons installé un bureau, une télévision, un appareil de musique, et un téléphone, dans une même salle. Les câbles se baladent dans tous les endroits de la pièce, nous empêchant de bien circuler dans la chambre. Il faudra trouver une solution pour camoufler tout ce câblage pour des raisons esthétiques et ergonomiques, sinon nous aurons un environnement semblable chambre à un chantier.