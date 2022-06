La Transformation INCROYABLE d'un Jardin.!!

Cette image nous offre un résumé de l'intervention qui a eue lieu dans l’espace entre la maison et le mur d’enceinte. Le lieu créait très peu de vie et rien de design. Les murs laissaient voir avec évidence le passage du temps et l'absence de maintien. Après, ce petit secteur qui conduit au jardin s'est transformé. Le résultat est parfait! Comme nous voyons dans la dernière photographie, la texture des murs et la couleur ont changées. La pierre est laissée apparente sur une partie des murs et elle est le grand protagoniste. De sa beauté ressort une texture et un design soigneux.