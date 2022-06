Lavabo design

Le lavabo : élément essentiel de toute cuisine ou salle de bains, un objet simple que nous utilisons tous à de multiples reprises dans la journée sans trop y penser. Après vous avoir parlé de robinetterie hier, nous vous présentons aujourd’hui des exemples design et inventifs de lavabos qui vous inspireront peut-être pour chez vous. Si vous vous disiez que votre cuisine ou votre salle de bains pouvait être revampée un peu, ne cherchez pas plus loin !

Rond Enregistrer homify homify A première vue, ce lavabo n’est pas si différent que ça du design traditionnel mais si on l’observe d’un peu plus près, on se rend compte qu’il joue légèrement avec la forme classique. En effet, le bas du récipient est plat et a été placé sur un plan de travail, séparant la partie supérieure du reste. Le robinet est plutôt petit, donnant ainsi l’impression d’un bol dans lequel on se laverait les mains avant que l’eau courante n’ait été inventée. Rétro chic !

Classique Enregistrer Cathnor Road Coupdeville Coupdeville Ce modèle adopte la forme rectangulaire, plutôt inhabituelle pour un bassin. Mais un lavabo long et large est une très bonne idée, car cela vous laisse beaucoup de place pour vous laver le visage ou les mains sans en mettre partout. En plus d’être pratique, ce design est très esthétique et fonctionne particulièrement bien dans une salle de bains. Vous remarquerez que la structure linéaire et les angles pointus du lavabo complémentent le miroir et la commode, pour un look moderne et minimaliste.

Marbre Enregistrer Project 820 Artichoke Artichoke A la fois décadent, luxueux et de bon goût, le marbre est un excellent choix pour un lavabo. Ce matériau est à la fois délicat mais aussi permanent : une combinaison qui résonne avec les propriétés de l’eau. Dans cette cuisine, le plan de travail en marbre répond bien avec les grandes fenêtres, les murs gris et le chandelier, pour créer une cuisine à la fois élégante mais aussi moderne.

Rose pop Enregistrer WENDY'S KITCHEN Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Pour un look unique et ludique, ajoutez une touche de pop autour de votre lavabo. Ici, le comptoir rose est encore plus mis en valeur grâce au métal. Le robinet et les poignées d’eau chaude et froide angulaires créent un ensemble moderne, tandis que la couleur reste la principale attraction.

Tout en courbes Enregistrer ANDREW'S KITCHEN Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Voici un lavabo vraiment unique. Ce robinet tout en courbes rappelle de l’eau qui s’écoule au temps du lavage à la main : retour aux sources. Malgré sa forme organique, le lavabo reste simple, probablement grâce son métal réflectif – une matière noble.

Rayures subtiles Enregistrer vertical pinstripe hand basin srb enginering 2000 ltd srb enginering 2000 ltd On voit ici comment un simple détail peut faire toute la différence. Ce petit lavabo reprend la version classique et lui offre une jolie relecture en ajoutant quelques rayures verticales. En utilisant du noir et blanc, le design reste classique tandis que la petite taille du lavabo lui permet de se faufiler dans des pièces très différentes.