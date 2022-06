6 Lits pour Enfant Absolument Fantastiques.!!

Ici aussi, on retrouve une forme de cabane, qui a tant de succès auprès des enfants. Mais cette fois-ci, le lit que nous vous proposons est un lit superposé. Il permet donc en plus de gagner une place considérable. Le bois naturel donne un look sobre et très sympa à cette petite maison à laquelle on accède par un escalier pratique et dont on peut redescendre grâce à un toboggan. Autant dire que cette maisonnette a de quoi plaire aux petits.