Blanc et Bois: l’Alliance Parfaite en 10 Exemples.!!

En matière de décoration, il y a peu d’alliances aussi simples et naturelles que celle qui unit le blanc et le bois. Le blanc apporte sa luminosité et sa fraicheur, souvent aussi sa modernité, tandis que le bois réchauffe et adoucit. Les deux sont aisément complémentaires et se suffisent à eux mêmes. Mais ils sont aussi la base parfaite sur laquelle la décoration peut se décliner en apportant d’autres matériaux tels que le fer forgé, ou d’autres couleurs comme le bleu, le rouge… Les combinaisons sont infinies.

En outre, ce duo a l’avantage de convenir à tous les styles, du plus moderne au plus rural, et à toutes les pièces depuis la cuisine jusqu’à la chambre à coucher. La preuve dans ce livre d’idées !