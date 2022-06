Aménagement d'un Jardin en Ville ! Un projet Bluffant.!!

Les gros pots cubiques rouges disséminés dans le jardin (et au nombre de deux), offrent une touche 70's et atypiques à cet aménagement. Ainsi, si le reste du mobilier extérieur se distingue par sa sobriété, ces deux gros cubes rouges apportent une touche d'originalité digne du jardin des merveille et tranche avec le vert pimpant du gazon et des différentes feuilles. On sait pas vous, mais nous on a du mal à croire que le projet se situe en région parisienne (et plus particulièrement dans les Hauts-de-Seine.) On se croirait vraiment dans une Oasis de verdure!