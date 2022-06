Une Maison Moderne Pleine de CHARME.!!

Les clients de nos architectes star de la journée souhaitaient se faire construire une maison contemporaine et atypique mêlant la chaleur du bois et la rudesse de l'acier afin d'obtenir un résultat très moderne et dans l'air du temps. En effet, la combinaison de ces deux éléments, et spécialement ajoutée au verre offre le combo idéal pour marier modernisme et retour à des matériaux nobles comme le bois. Un projet dans la lignée des maisons bioclimatiques, qui séduisent aujourd'hui de plus en plus d'acheteurs de par leur faible consommation en énergie et de ce fait leur faible impact sur notre environnement !