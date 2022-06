6 Trucs Géniaux pour une Chambre MINIMALISTE.!!

Par essence le style minimaliste exprime l'aisance et la fluidité, l'espace est libéré de toutes surcharges afin de laisser assez de vide pour profiter des volumes de la pièce. Les lignes choisies pour le mobilier sont souvent simples et épurées, comme pour sublimer élégamment la fonction derrière le meuble. Rien n'est de trop et l'excès est à éviter de toutes les manières possibles. Un bon dressing ainsi que des rangements discrètement insérés à votre décoration d'intérieur seront vos meilleurs amis pour faire disparaître le bazar accumulé, le linge de maison et les draps, et tout ce que vous ne voulez plus voir troubler votre bien-être.

Le Style minimalisme c'est avant tout se faire plaisir.!!