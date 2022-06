Une Maison Familiale où il fait Bon Vivre.!!

Pour terminer notre visite, nous allons encore jeter un œil dans la salle de bain moderne et luxueuse qui offre tout ce dont on a besoin dans cette pièce. D'ici, on peut apercevoir la cour intérieure et, grâce aux grandes fenêtres, on bénéficie d'une vue directe sur les arbres environnants.

Les grandes fenêtres, la décoration raffinée et les meubles adaptés ainsi que l'aménagement de l'espace font de cette maison originale un lieu de bien-être et de confort. Mais elle marque aussi des points grâce à une insonorisation efficace ainsi qu'un approvisionnement en énergie grâce à un forage profond, des pompes à chaleur et un système de ventilation des pièces contrôlé qui font de cette maison familiale une maison économique en matière de consommation d'énergie.

