Une Ancienne Maison Entièrement Repensée.!!

Homify 360 vous fait aujourd'hui découvrir la transformation d'une maison vétuste à Rosario en Argentine. Cette comparaison entre l'avant et l'après les rénovations a pour but de vous rassurer et de vous encourager à entreprendre votre propre projet. Il y a malheureusement beaucoup d'histoires cauchemardesques qui circulent sur des projets de rénovations ratés et encombrants. C'est effectivement un travail complexe et ardu mais ce défi lorsqu'il est correctement planifié en vaut vraiment la peine.

Comme on le sait, la rénovation d'un logement, contrairement à la construction d'un nouveau bâtiment, suppose dans la plupart des cas, une coexistence difficile entre les occupants de la maison et le contrecoup journalier des travaux. Ceux-ci doivent supporter sur une période donnée un encombrement de leur espace de vie avec des matériaux de construction, la présence des travailleurs et la saleté et poussière qui se répand à travers la maison.

Dans ce livre d'idées, nous montrons l'avant et l'après d'une maison rénovée pour vous encourager à donner une nouvelle vie à votre propre habitation.

Nous vous emmenons donc à Rosario pour découvrir cette métamorphose réussie.